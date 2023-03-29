Португалия: около 15 процентов самозанятых работников экономически зависимы

Увеличение показателя организационной зависимости на 0,6 процентных пункта показывают данные, опубликованные 29 марта INE.

«При совмещении двух видов зависимости выявлено 2,5% ( 17,7 тыс.; по сравнению с 2021 годом этот показатель практически не изменился) самозанятых одновременно в экономической и организационной зависимости» ,

Среди независимых специалистов, у которых в 2022 году был клиент, на долю которого приходилось 75% или более дохода от их деятельности, 8,3% (59 400) указали, что за последние двенадцать месяцев у них был только один клиент (что представляет собой снижение на 1,8 процента). баллов по сравнению с прошлым годом).

4,7% (33 300; плюс 1 п. п.) имели от двух до девяти клиентов, один из которых был доминирующим; и 1,7% (12 400; на 0,4 п.п. больше) имели 10 и более клиентов, также один из которых был доминирующим.

Когда у самозанятого работника только один клиент или при наличии двух и более клиентов один является доминирующим, считается, что имеет место «экономическая зависимость» .

«Это чаще встречается у мужчин (15,6%), чем у женщин (13,5%), у молодежи в возрасте от 16 до 34 лет (15,5%), у лиц с высшим образованием (16,5%), у работающих в сельском хозяйстве, животноводстве, охоте, лесном хозяйстве и рыболовстве (46,9%)», - уточняет INE.

Еще одна из мер, позволяющих проанализировать влияние клиентов на деятельность самозанятых, связана с определением ежедневного рабочего времени.

Из общего числа самозанятых 71,6% (509,6 тыс.) считали, что определяют свое рабочее время без ограничений , что меньше, чем в 2021 г. (менее 0,8 п.п.).

16,4% (116 400; на 0,3 п. п. больше) сообщили, что их рабочий день определяется обстоятельствами, отличными от клиентов (например, правовыми нормами), а 12% (85 400; на 0,6 п. п. больше) заявляют, что именно клиенты устанавливают их рабочее время.