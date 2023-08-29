Португалия: опубликован новый закон об уголовной политике

Среди основных описанных нарушений - насильственная и групповая преступность, насилие среди молодежи, мошенничество с личными данными, экономическая и финансовая преступность.

Кроме этого, в указе упоминаются терроризм и связанная с ним преступность, домашнее насилие, гендерное насилие, преступления против свободы и сексуального самоопределения.

Особняком в новом документе стоят преступления, связанные с пособничеством нелегальной иммиграции, лесные пожары, против природы и окружающей среды, а также дорожные преступления.

Указ, который неделю назад обнародовал президент Республики Марселу Ребелу де Соуза, также определяет защиту жертв преступлений, особенно наиболее уязвимых, и наблюдение за обвиняемыми или осужденными с целью их последующей реинтеграции в общество.

Закон вступит в силу 1 сентября 2023 года - в дату, которая следует за окончанием судебных каникул и знаменует возобновление деятельности судов.