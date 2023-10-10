Португалия: пенсии выросли в среднем на 6,2 процента

Вторник, 10 Октябрь 2023 Португалия Португалия Правовая защита соотечественников

Португалия: пенсии выросли в среднем на 6,2 процента

Повышение выплат коснулось 2,7 млн ​​пенсионеров.

Министр финансов Фернандо Медина подчеркивает, что этот рост превышает инфляцию этого года (4,6%) и прогноз на 2024 год (2,9%).

«В сфере пенсий обеспечено бюджетное пространство для реализации предусмотренного законом обновления с эффектом в 2,223 миллиарда евро в чистом выражении», - говорится в отчете о предложениях бюджета на 2024 год.

Большинство пенсионеров с пенсиями до тысячи евро смогут рассчитывать в январе на увеличение пособий на 6-6,5%.

Учитывая, что инфляция, исключая жилье, колеблется от 5% до 5,5% за 12 месяцев, заканчивающихся в ноябре, пенсии, в два раза превышающие индекс социальной поддержки (IAS), то есть примерно до 1020 евро, должны получить повышение на 6,5%.

Пенсии между двумя и шестью IAS будут обновлены на 6,2%. Более высокие пенсии, превышающие 6100 евро брутто, не будут иметь права на повышение.

Эволюция инфляции также повлияет на IAS, который стоит за обновлением нескольких социальных пособий и который может увеличиться на 6–6,5%, с нынешних 480,4 евро до примерно 510 евро.

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