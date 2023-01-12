Португалия: пенсионеры в январе получат прибавку

Обновление пенсий будет оплачено Социальным обеспечением или Caixa Geral de Aposentação (CGA), в случае бывших государственных служащих, вместе с январском платежом.

В конце ноября министр труда Ана Мендеш Годинью заявила, что правительство постарается обеспечить, чтобы прибавки к пенсиям начали выплачиваться в январе, и, несмотря на задержку с публикацией упомянутого постановления, будет возможно оплатить обновление в январе.

Благодаря этому увеличению пенсии в размере, равном или менее 960,86 евро, что соответствует значению двух индексов социальной поддержки (IAS), выросли на 4,83% в этом году, в то время как пенсии от 960,86 евро до 2882,58 евро евро (эквивалентно шести МСФО) увеличились на 4,49%.

Пенсии свыше шести МСФО будут увеличены на 3,89%, а пенсии свыше 5765,16 евро не обновляются.

В общей сложности было увеличено 3,7 миллиона пенсий, что принесло пользу 2,7 миллионам пенсионеров социального обеспечения и CGA. Годовая стоимость этой меры составляет 1265 миллионов евро.