Португалия: пенсионный возраст снизится до 66 лет и 4 месяцев

Пенсионный возраст снизится с 66 лет и семи месяцев в 2022 году до 66 лет и четырех месяцев в 2023 году. Это снижение ожидалось в конце ноября после публикации данных Национального института статистики (INE).

«Принимая во внимание показатель средней продолжительности жизни в возрасте 65 лет, проверенный в 2000 и 2021 годах, коэффициент устойчивости, применимый к пенсиям по старости, начиная с 2022 года, составляет 0,8594», - говорится в постановлении, которое вступает в силу 1 января 2022 года.

«Принимая во внимание влияние изменения средней продолжительности жизни в 65 лет в период с 2020 по 2021 год при применении формулы», нормальный возраст для получения пенсии в 2023 году «составляет 66 лет и четыре месяца».

Формула, предусмотренная в законе, определяет, что нормальный возраст для получения пенсии по старости после 2014 года варьируется в зависимости от средней продолжительности жизни в возрасте 65 лет.

66 лет и четыре месяца - это самый низкий нормальный возраст для выхода на пенсию с 2018 года. Такое сокращение средней продолжительности жизни является беспрецедентным, по крайней мере, в этом столетии, и в основном связано с воздействием пандемии на пожилых людей.