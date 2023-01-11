Португалия: период распродаж дал почву онлайн-мошенникам

Период распродаж, начавшийся 26 числа, уже стал объектом 1525 жалоб потребителей, что на 62% больше, чем за тот же период прошлого года (940).

В период с 26 декабря 2022 г. по 10 января 2023 г. категориями с наибольшим количеством жалоб были «Покупки», «Мода» и «Ювелирные изделия», в которые поступила 571 жалоба (37% от общего числа), и категория «ИТ, технологии и звук», в которую поступило 474 жалобы (31%).

Согласно анализу, проведенному глобальной платформой для коммуникации между потребителями и брендами Portal da Queixa, среди основных причин жалоб: проблемы с обменом или возвратом покупок (41%), задержка доставки заказа (25%), мошенничество при онлайн-покупках (13%) - более двухсот жалоб всего за 15 дней - и неполные заказы или заказы в плохом состоянии (9%).

«Увеличение числа покупок в Интернете, которое всегда увеличивается во время продаж и рекламных инициатив, обнажает бесчисленные слабости некоторых потребителей, демонстрируя низкий уровень цифровой грамотности, который, к сожалению, все еще существует в Португалии», - сказал Педру Лоуренсо, основатель Portal da Queixa, подчеркивая необходимость повышения цифровой грамотности в обществе потребления.

Portal da Queixa создал общественное движение #NãoSejasPato, миссией которого является повышение цифровой грамотности населения и предотвращение его попадания в аферы и мошеннические схемы в Интернете.

Это гражданское движение сотрудничает с такими организациями, как: OLX, MB WAY, Worten, CTT, KuantoKusta, euPago и Consumers Trust.