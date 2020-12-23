Португалия: первые выплаты компаниям, просившим о поддержке

Среда, 23 Декабрь 2020 Португалия Португалия Правовая защита соотечественников

Португалия: первые выплаты компаниям, просившим о поддержке

2400 торговцев, ресторанов и культурных агентов, запросивших поддержку у мэрии Лиссабона, начали получать деньги.

Первые 119 выплат в рамках программы Lisbon Protege были произведены 22 декабря.

По данным муниципалитета, «поскольку запрошенная документация была проверена и подтверждена», муниципалитет продолжит выдавать оставшиеся дотации по первому из двух траншей ежедневно, а второй будет выплачен в марте.

Программа торговли и восстановления города стоимостью 20 миллионов евро была объявлена ​​в ноябре мэром Лиссабона Фернанду Мединой и предусматривает предоставление безвозвратной поддержки в размере от четырех до восьми тысяч евро.

Чтобы подать заявку на эту поддержку, компании и предприниматели в указанных секторах должны зарегистрировать падение оборота более чем на 25% в период с января по сентябрь по сравнению с 2019 годом, а годовой оборот не может превышать 500 тысяч евро.

Также у компании не должно быть никаких долгов перед налоговыми органами, социальным обеспечением и муниципалитетом, и что предприятия должны будут продолжать работу.

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