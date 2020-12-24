Португалия: подарочная карта на сумму до 100 евро - в Кашкайше
Cartão Mais Solidário...
Так называется совместная инициатива мэрии Кашкайша и торговых сетей Continente/CascaiShopping, LIDL и Pingo Doce.
Cartão Mais Solidário предназначена для малообеспеченных жителей муниципалитета, которые в условиях пандемии столкнулись с трудностями в приобретении основных продовольственных продуктов.
Финансирование данного проекта взяли на себя мэрия Кашкайша (66,6%) и вышеказанные торговые сети (33,4%).
При подтверждении критериев доступа и через, как минимум, 20 дней каждой семье будут выданы три карточки с переменным значением (75 или 100 евро) в зависимости от количества членов семьи.
Кто может воспользоваться Cartão Mais Solidário?
Жители муниципалитета Кашкайш с доходами, которые соответствуют 1-й или 2-й шкалам IRS и которые не получают другой регулярной продовольственной поддержки (бенефициары Оперативной программы поддержки наиболее нуждающихся (PO APMC), Продовольственного банка (Banco Alimentar) и социальных столовых (Cantina Social, Refeitório Social, Bolsa Social da Cozinha Com Alma).
Куда и как подать заявление?
Заявление необходимо подать в Junta de Freguesia/União de Freguesias по месту жительства - лично или в электронном виде, отправив сканированные документы, указанные ниже. Бланки заявления можно скачать с сайта соответствующей Junta de Freguesia/União de Freguesias, в разделе, посвященном Cartão Mais Solidário. К примеру, для Junta de Freguesia de São Domingos de Rana - это https://www.jf-sdrana.pt/xms/files/2141.pdf .
Контакты:
Junta de Freguesia Alcabideche
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Адрес: Praceta do Moinho, 2645-060 Alcabideche | Teл.: 214 603 212
União de Freguesias de Cascais Estoril
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Адрес:
Cascais: Largo Cidade Vitória 2750-319 Cascais | Тел.: 214 863 117;
Estoril: Rua de Santa Rita, nº 45 2765-281 | Teл.: 214 64 6140;
Bairro do Rosário: Rua Paulo da Gama, nº 114, 2750-183 Cascais
União de Freguesias de Carcavelos-Parede
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Carcavelos: Estrada da Torre, nº 1483, 2775-688 Carcavelos
Parede: Rua José Relvas, nº 84, 2775-222 Parede | Тел.: 214 586 730
Junta de Freguesia de S. Domingos de Rana
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Адрес: Praceta Rua Dom Duarte Meneses, nº 12 2785-582 São Domingos de Rana | Teл.: 214 549 190
Какие документы необходимы?
- Cartão de Cidadão или другой документ, удостоверяющий личность, и налоговый номер (NIF);
- подтверждение местожительства в соответствующем приходе (справка об урегулировании муниципального налога на недвижимость (Nota de liquidação do IMI) или справка о соответствующем освобождении от уплаты IMI (isenção), квитанции на электроэнергию, газ или воду;
- копии декларации IRS и соответствующего расчета (Nota de Liquidação), относящихся к предыдущему году, или свидетельства об освобождении от подачи налоговой декларации (Certidão de Isenção de IRS);
- копия документов, подтверждающих текущую ситуацию в отношении работы и дохода (уведомление о приостановке/прекращении рабочего контракта, декларация о получении пособия по безработице или RSI и др.);
- заполненный и подписанный формуляр заявления.
Где можно получить карту, и какая на ней будет сумма?
При подтверждении критериев доступа муниципалитетом Кашкайша, как минимум, через 20 дней каждой семье будут выданы карты через Junta de Freguesia/União de Freguesias.
При этом сумма на карте зависит от размера семьи:
- до трех человек - 75 евро;
- четыре человека и более - 100 евро.