Португалия: полиция проводит операцию «Безопасные вечеринки»

Вторник, 22 Декабрь 2020 Португалия Португалия Правовая защита соотечественников

Португалия: полиция проводит операцию «Безопасные вечеринки»

Будьте внимательнее на дорогах с 15 декабря по 4 января.

Полиция общественной безопасности PSP проводит проверки на дорогах с 15 декабря в рамках операции «Полиция всегда на месте: безопасные вечеринки 2020-2021».

За эти дни было осмотрено 13 тысяч автомобилей и задержано 135 человек.

В ходе проверки под девизом «Празднуйте вместе с нами безопасно» PSP обнаружила 39 водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, и 499 автомобилей, превышающих скорость.

До 4 января силы безопасности будут продолжать «усиливать выполнение инспекционных операций, уделяя особое внимание контролю скорости, использованию мобильного телефона во время вождения и вождению в нетрезвом виде, ведь алкоголь и наркотики - основные причины несчастных случаев», - сообщает PSP.

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