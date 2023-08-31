Португалия: потребительская корзина слегка подешевела

За последнюю неделю контролируемая Deco корзина товаров с нулевым НДС подешевела на 22 цента.

Больше всего подорожали сыр, ставрида, макароны и длиннозерный рис.

Цена корзины товаров первой необходимости из набора продуктов питания, на которые распространяется нулевой НДС, теперь составляет 127,75 евро.

Речь идет о мониторинге 41 из 46 пищевых продуктов, включая индейку, курицу, ставриду, хека, лук, картофель, морковь, бананы, яблоки, апельсины, рис, спагетти, сахар, молоко, сыр и масло.

С 18 апреля этот набор товаров освобожден от НДС после трехстороннего соглашения между правительством, дистрибуцией и производством.

Если сравнить с днем ​​перед началом наблюдений, 17 апреля, разница будет более значительной: в этот период корзина, контролируемая Deco, была примерно на 11 евро дешевле.

На прошлой неделе больше всего подорожал упакованный нарезанный выдержанный сыр, зафиксировав рост на 9% (на 20 центов больше) по сравнению с предыдущей неделей. Далее следовали ставрида (+8%), спиральные макароны и длиннозерный рис (оба +5%).