Португалия: повышен налог для пустующего и ветхого жилья

Согласно данным Налогово-таможенного управления, в этом году около 32 000 заброшенных и разрушающихся зданий были вынуждены платить повышенный налог IMI.

Почти 11 000 объектов недвижимости попали в этот список, потому что пустовали более года. Это на 454 объекта больше, чем в предыдущем году.

Еще 4104 собственника увидели, что их налоговые счета усугубились из-за того, что их собственность обветшала. К ним добавляются 17 079 разрушившихся объектов.

По данным Jornal de Negócios, в этом году сбор IMI составляет 1567 млн ​​евро, что на 55,5 млн больше, чем в прошлом году, и разница составляет 3,7%.

Это второй год подряд, когда сумма, выплачиваемая домовладельцами, увеличивается.