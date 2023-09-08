Португалия: правительство откроет 1000 вакансий для госслужащих

В октябре правительство откроет тысячу вакансий на госслужбе в рамках конкурса на создание резерва работников.

Кроме того, новый конкурс для старших технических специалистов будет открываться каждый октябрь до конца работы законодательного органа, сказал Антониу Коста.

Профсоюзы заявляют, что этого явно недостаточно для реагирования на бегство служащих государственного управления, и считают, что эта мера не оправдает ожиданий.

«Происходит бегство рабочих, будь то в результате реформ или эмиграции. По оценкам, только среди учителей в ближайшие годы на пенсию выйдут 3500 работников. Нанять тысячу технических специалистов явно недостаточно. Этого недостаточно даже для того, чтобы компенсировать реформы», - заявил координатор профсоюза «Единый фронт».

Правительство пока не предоставило дополнительную информацию о том, в каких сферах государственной службы будут распределяться рассматриваемые должности.