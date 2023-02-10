Португалия: правительство поможет тем, кто платит арендную плату

Пятница, 10 Февраль 2023 Португалия Португалия Правовая защита соотечественников

Португалия: правительство поможет тем, кто платит арендную плату

Однако поддержка будет только для некоторых.

Эта помощь станет частью более широкого пакета поддержки, связанной с жильем, который будет представлен на рассмотрение Совета министров.

Правительство готовится утвердить новую поддержку для тех, кто платит арендную плату, но эта мера должна коснуться только семей с перерывами в доходах.

Эта помощь станет частью более широкого пакета другой поддержки, связанной с жильем, который будет представлен на рассмотрение Совета министров на следующей неделе.

Идея состоит в том, чтобы гарантировать, что ни один молодой человек или семья не увидят резкого скачка уровня жизни, если у них произойдет резкое падение дохода, вызванное такими ситуациями, как развод, безработица или болезнь.

Эта мера применяется только к аренде. В отношении жилищных кредитов правительство изучает данные Банка Португалии (BdP) о реальном влиянии повышения процентных ставок на рассрочку. Самые последние данные показывают, что только 8,8% малообеспеченных семей имеют ипотечные кредиты.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)