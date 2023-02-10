Португалия: правительство поможет тем, кто платит арендную плату

Эта помощь станет частью более широкого пакета поддержки, связанной с жильем, который будет представлен на рассмотрение Совета министров.

Правительство готовится утвердить новую поддержку для тех, кто платит арендную плату, но эта мера должна коснуться только семей с перерывами в доходах.

Эта помощь станет частью более широкого пакета другой поддержки, связанной с жильем, который будет представлен на рассмотрение Совета министров на следующей неделе.

Идея состоит в том, чтобы гарантировать, что ни один молодой человек или семья не увидят резкого скачка уровня жизни, если у них произойдет резкое падение дохода, вызванное такими ситуациями, как развод, безработица или болезнь.

Эта мера применяется только к аренде. В отношении жилищных кредитов правительство изучает данные Банка Португалии (BdP) о реальном влиянии повышения процентных ставок на рассрочку. Самые последние данные показывают, что только 8,8% малообеспеченных семей имеют ипотечные кредиты.