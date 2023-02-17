Португалия: правительство запускает мегаоперацию по легализации иммигрантов

Правительство хочет завершить незавершенные процессы в отношении тысяч иммигрантов и передать чистый файл Португальскому агентству по миграции и убежищу (APMA), которое будет отвечать за выдачу разрешений этим иммигрантам на пребывание на территории страны.

В настоящее время SEF имеет от 290 до 300 тысяч незавершенных иммиграционных процессов, и, по оценкам, половина из них уже неактуальна, поскольку люди уже покинули Португалию.

Правительство будет использовать места, которые использовались для выдачи видов на жительство британским гражданам (после Brexit), а также места, которые использовались для вакцинации населения против Covid-19.

Чиновники SEF даже посетили и проанализировали центр вакцинации в Телейраше (Лиссабон) для обслуживания этой мегаоперации.

Президент профсоюза работников SEF (SINSEF) Артур Жорже Жирау предупреждает, что основной проблемой является нехватка персонала, и утверждает, что для проведения операции необходимо сотрудничество с другими учреждениями.

Ежедневно поступает около 900 новых выражений заинтересованности в проживании в Португалии (около 27 тыс. запросов ежемесячно). По оценкам, чтобы разобраться со всеми просроченными процессами, потребуется не менее четырех месяцев.