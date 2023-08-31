Португалия: президент декриминализировал синтетические наркотики

29 августа президент республики обнародовал постановление парламента о декриминализации синтетических наркотиков после того, как во вторник оно было подтверждено Конституционным судом.

Профилактическую проверку запросил президент Марселу Ребелу де Соуза.

«Президент республики обнародовал постановление Ассамблеи республики, разъясняющее режим санкций в отношении задержания наркотиков для употребления независимо от количества и устанавливающее регулярные сроки обновления норм», - говорится на президентском сайте.

Несмотря на решение принять его, Марселу Ребелу де Соуза обратил внимание на тот факт, что Ассамблея Республики не согласилась с правительством по деликатному вопросу определения количества наркотиков, хранящихся у любого, кого следует считать простым потребителем, и количества у фактического дилера.

В начале августа Мадейра обратилась к главе государства с просьбой не принимать новый закон о наркотиках, утверждая, что это «нарушение Конституции Португальской Республики».