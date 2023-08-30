Португалия: приоритет - избежать насилия среди молодежи
Новый закон, определяет приоритеты в предотвращении и расследовании уголовных преступлений в Португалии в период с 2023 по 2025 год.
Другие преступления, и ранее считавшиеся приоритетными, такие как домашнее насилие или групповая преступность, остаются так же актуальны.
«Подделка личных данных» и «преступления, совершаемые в контексте группового насилия с применением огнестрельного и холодного оружия, а также феномен молодежного насилия» также освещены в указе, где ссылаются на данные о преступности среди несовершеннолетних из Ежегодного отчета по безопасности внутренней службы.
В дипломе отмечается, что необходимо «уделить большее внимание, в частности посредством профилактики преступности, упомянутым явлениям, поскольку они потенцируют тяжкие преступления против жизни и против физической неприкосновенности, сильно вызывая социальную тревогу и чувство незащищенности».