Португалия: приоритет - избежать насилия среди молодежи

Другие преступления, и ранее считавшиеся приоритетными, такие как домашнее насилие или групповая преступность, остаются так же актуальны.

«Подделка личных данных» и «преступления, совершаемые в контексте группового насилия с применением огнестрельного и холодного оружия, а также феномен молодежного насилия» также освещены в указе, где ссылаются на данные о преступности среди несовершеннолетних из Ежегодного отчета по безопасности внутренней службы.

В дипломе отмечается, что необходимо «уделить большее внимание, в частности посредством профилактики преступности, упомянутым явлениям, поскольку они потенцируют тяжкие преступления против жизни и против физической неприкосновенности, сильно вызывая социальную тревогу и чувство незащищенности».