Португалия продолжит дотировать ключевые продукты питания

Временное освобождение от НДС набора из 46 продуктов питания планировалось завершить 31 октября.

Однако исполнительная власть решила продлить меру до конца года, сохранив прежний ассортимент продукции.

Мера обойдется в 140 миллионов евро и еще должна пройти «пристальный анализ» Ассамблеи Республики, но должна быть одобрена абсолютным большинством Социалистической партии.

Речь идет об освобождении от налога набора из 46 категорий продовольственных товаров, включая крупы, зелень, фрукты в натуральном виде, сухие бобовые, молочные продукты, яйца и многое другое.

Эта мера стала результатом трехстороннего соглашения между правительством, Португальской ассоциацией дистрибьюторских компаний (APED), которая представляет супермаркеты, и Конфедерацией фермеров Португалии (CAP).

В конце июня премьер-министр уже заявлял, что освобождение от НДС будет продлено как минимум до конца года, и 6 сентября он еще раз взял на себя это обязательство.

«Эта мера способствовала снижению цен», - заявил Антониу Кошта.