Португалия: проездные компенсируются при расчете IRS

С начала 2023 года весь НДС, уплаченный при покупке проездных билетов на общественный транспорт, вычитается из IRS.

«Счета-фактуры с NIF, относящиеся к транспортным билетам, которые теперь имеют право на вычеты в связи с требованиями к счетам (…), должны быть зарегистрированы с помощью существующей «кнопки» на платформе электронных счетов-фактур как «Ежемесячные проездные».

Речь идет о мере, созданной в Государственном бюджете на 2023 год (OE2023), которая добавила к вычету НДС, уплаченного при покупке месячных проездных и обычных билетов на общественный транспорт.

Согласно закону об OE, эта мера распространяется на билеты, приобретенные у компаний с кодом экономической деятельности (CAE) для наземного, городского и пригородного пассажирского транспорта, для междугородного автобусного транспорта; прибрежного и местного пассажирского транспорта; пассажирские перевозки по внутренним водным путям и другие наземные перевозки разных пассажиров.

Таким образом, и как это уже произошло с НДС на месячные проездные, общая сумма НДС, уплаченная при покупке билетов на этот вид транспорта, теперь вычитается из IRS, но не более 250 евро на семью.

Чтобы воспользоваться этим преимуществом, налогоплательщики должны связать свой NIF со счетом-фактурой на этот расход и проверить, направляется ли он автоматически на «кнопку» в электронном счете-фактуре за транспорт или необходимо будет направить его в это место.

Бюджет на 2023 год также предусматривает возможность вычета из IRS общей суммы НДС, уплаченной по «счетам, связанным с приобретением подписки на периодические издания (газеты и журналы) , в том числе цифровые, облагаемые налогом по сниженной ставке НДС».

В этом случае, поскольку это новая категория, на платформе e-fatura необходимо будет создать новую «кнопку», при этом AT добавляет, что она «в настоящее время находится в процессе реализации».