Португалия: расходы на питомцев можно вычесть из IRS

Налоговое управление (AT) сообщает, что расходы, связанные с ветеринарной деятельностью, учитываются в IRS, и объясняет связанные с этим ограничения.

«Суммы, соответствующие 15% НДС, включенные в счета-фактуры, выставленные с указанием вашего идентификационного номера налогоплательщика (NIF) , могут быть вычтены из сбора IRS налогоплательщика (конечного потребителя)», - поясняет АТ на интернет-портале.

«Максимальная сумма расходов на ветеринарную деятельность, связанную со здоровьем питомца, составляет 250 евро на домохозяйство», - добавляет налоговая служба.

В число этих расходов входят, например, консультации и вакцины, поясняют в Минфине.

Стоит помнить, что кампания IRS уже «на ходу», и у налогоплательщиков есть время до 27 февраля для проверки счетов-фактур в e-Fatura.