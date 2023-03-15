Португалия: реструктуризация SEF запланирована на начало апреля

Среда, 15 Март 2023 Португалия Португалия Правовая защита соотечественников

Португалия: реструктуризация SEF запланирована на начало апреля

Реструктуризация Службы иностранцев и границ (SEF) будет завершена в период с конца марта по первые дни апреля.

Об этом сообщил министр Жузе Луиш Карнейру, выступая перед журналистами в кулуарах отъезда миссии Национальной республиканской гвардии (GNR).

Жузе Луиш Карнейру сказал, что процесс идет и сроки соблюдаются, и добавил, что реструктуризация будет завершена «между концом марта и началом апреля».

Тогда «задача будет полностью решена», - подчеркнул министр.

Что касается предполагаемого отсутствия полиции в национальных аэропортах, министр возразил, что сегодня полицейских больше, чем в 2019 году, и что это действительно «объективные данные».

«В 2023 году у нас будет больше полицейских, чем в 2019 году», - сказал министр, добавив, что в 2022 году около 2000 человек вошли в Полицию общественной безопасности и 2500 человек - в Национальную республиканскую гвардию.

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