Португалия: счета за воду вырастут из-за стоимости мусора

Четверг, 23 Март 2023 Португалия Португалия Правовая защита соотечественников

Португалия: счета за воду вырастут из-за стоимости мусора

Доля счета за воду, связанная с отходами, должна возрасти в 2023 году до 6,34 евро в месяц на одно жилое помещение.

Регулирующий орган по водоснабжению и водоотведению (ERSAR) указывает, что услуга по утилизации отходов - статья, которая в настоящее время оплачивается в счете за воду - будет в среднем на 18% дороже в 2023 году.

Это среднее увеличение, которое соответствует примерно 1 евро дополнительно к сумме счета.

Таким образом, часть счета за воду, относящаяся к отходам, должна возрасти в 2023 году до 6,34 евро в месяц на одно жилое помещение.

Повышение происходит параллельно с другим, ожидаемым в том же законопроекте: с водоснабжением. Как сообщает Capital Verde, ERSAR рекомендует увеличить стоимость как минимум на 2%.

Установление тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, применяемых к конечным пользователям (более низкие тарифы), является обязанностью муниципалитетов, напоминает организация.

Муниципалитеты должны утвердить тариф до 30 ноября, поэтому имеющаяся сейчас информация носит прогнозный характер.

Еще в начале февраля ERSAR сообщал, что тарифы на воду должны увеличиться в среднем не менее чем на 2% в 2023 году, так как растущая услуга (забор и очистка у источника) станет более затратной для поставщиков.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)