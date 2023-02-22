Португалия: средний возраст граждан - 46,8 года

Среди 27 государств ЕС средний возраст варьируется от 38,3 года на Кипре до 48 лет в Италии, при этом Португалия является второй страной с самым высоким средним показателем.

Кроме того, показатель Португалии больше других увеличился за последние 10 лет, свидетельствуют данные Евростата.

Согласно данным, опубликованным в эту среду официальной службой статистики ЕС по населению Европы, средний возраст жителей ЕС на 1 января 2022 года достиг 44,4 года (против 44,1 года в 2021 году), увеличившись на 2,5 года по сравнению с 2012 годом, когда он было 41,9 года. В Португалии он вырос почти за пять лет.

По сравнению с 2012 годом самый высокий рост среднего возраста был зафиксирован в Португалии, +4,7 года, с 42,1 до 46,8 года, за ней следуют Испания (+4,3 года), Греция и Словакия (оба с +4,1 года).

Европейское статистическое бюро также подчеркивает, что, помимо увеличения среднего возраста, коэффициент зависимости пожилых людей в ЕС, определяемый как отношение числа пожилых людей (в возрасте 65 лет и старше) к числу людей трудоспособного возраста (15-64 года), также увеличился в 2022 г., составив 33%, по сравнению с 32,5 годом ранее и 27,1% в 2012 г.

Португалия занимает третье место по коэффициенту зависимости пожилых людей - 37,2%, уступая только Италии (37,5%) и Финляндии (37,4%), а самые низкие показатели были зарегистрированы в Люксембурге (21,3%), Ирландии (23,1%) и на Кипре (24,5%).