Португалия: ставки Euribor поднялись до новых максимумов

12-месячная ставка Euribor, которая в настоящее время наиболее часто используется в Португалии для жилищных кредитов с переменной процентной ставкой, выросла 19 июня до 4,046%, что на 0,026 пункта больше, чем 16 июня, и является новым максимумом с ноября 2008 года.

Согласно данным Банка Португалии за март 2023 года, 12-месячный Euribor представляет собой 41% «накопления» кредитов для постоянных домовладельцев с плавающей ставкой.

Те же данные показывают, что шести- и трехмесячный Euribor составляет 33,7% и 22,9% соответственно.

В течение шести месяцев ставка Euribor, которая вышла на положительную территорию 6 июня 2022 года, выросла, установившись на уровне 3,861%, плюс 0,039 пункта и новый максимум.

Шестимесячный средний Euribor вырос с 3,516% в апреле до 3,682% в мае, плюс 0,166 пункта.

В противоположном направлении трехмесячный Euribor сегодня снизился, установившись на уровне 3,551%, минус 0,021 пункта, против максимума с декабря 2008 года в 3,572%, подтвержденного 16 июня.

Трехмесячный средний Euribor вырос с 3,179% в апреле до 3,372% в мае, то есть на 0,193 процентных пункта.

Euribor устанавливается на основе средней ставки, по которой группа из 57 банков еврозоны готова ссужать деньги друг другу на межбанковском рынке.