Португалия - страна ЕС с наименьшим числом запросов убежища

Согласно последним данным Pordata, Португалия находится на 23 месте в рейтинге, в который входят 27 государств ЕС.

Всего в Португалии в 2021 году была подана 131 просьба о предоставлении убежища - чуть выше таких стран, как Чехия (100), Словакия (61), Эстония. (56) и Венгрия (4).

Таким образом, эти страны значительно ниже среднего показателя по Европейскому блоку, который в 2021 году получил 1202 просьбы о предоставлении убежища на миллион жителей.

В верхней части таблицы со значениями, намного превышающими перечисленные до сих пор, находится Кипр с очень высокими показателями в 14 728 человек на миллион жителей.

Далее следуют Австрия (4221), Словения (2476), Мальта (2314) и Греция (2129).