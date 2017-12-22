Португалия: судебный процесс: от «А» до «Я»

Спустя три месяца у автомобиля начались проблемы. Сергей попытался решить проблему, но не смог, поскольку Антон заявил, что гарантия покрывала лишь некоторые детали. Однако Сергей не согласился с такой ситуацией и подал против Антона гражданский иск в суд.

Этот пример служит иллюстрацией того, как возникают многие судебные тяжбы: между двумя сторонами возникает конфликт, прийти к договоренности не удается, и одна из сторон обращается с иском в суд. Основные шаги в данном виде процессов всегда одни и те же:

ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ХОДАТАЙСТВО (PETIÇÃO INICIAL)

Составляется и подается адвокатом. В документе указываются причины и сумма иска, доказательства, свидетели и др., а также прикладывается подтверждение об оплате судебной пошлины.

ОСПАРИВАНИЕ (CONTESTAÇÃO)

Если первоначальное ходатайство признано судом действительным, подсудимый (réu) оповещается о возбуждении против него иска. С момента оповещения у него есть 30 дней чтобы оспорить иск:

опротестовав, отрицая изложенную ходатаем версию фактов. При этом факты, которые не были опровергнуты, cчитаются принятыми по договоренности, за исключением если они могут быть доказаны лишь посредством письменного документа, не имеют отношения к подсудимому или не соответствуют линии защиты;

подав встречный иск. В случае этой «контратаки» в рамках одного процесса рассматриваются два иска.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ФАКТОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ ВЫНЕСЕНЫ НА СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (DESPACHO SANEADOR)

После обсуждения с адвокатами судья выбирает, среди всех представленных сторонами фактов, те, которые будут вынесены на судебное заседание. Это некоторое подобие сценария, который включает пункты, который суд считает доказанными, и вопросы, на которые суд хочет получить ответы.

ФИНАЛЬНЫЕ СЛУШАНИЯ (AUDIÊNCIA FINAL)

После попытки судьи примирить стороны, достигнув договоренности, в присутствии приглашенных на заседание, предоставляются показания, заслушиваются свидетели и выносятся окончательные обвинения. Как правило, присутствовать на заседании может любой человек, оно может быть прервано только по форсмажорным обстоятельствам. Судья стремится завершить заседание в тот же день. Если это не представляется возможным, судья приостанавливает его - с согласия сторон и назначает следующее заседание в течение 30 ближайших дней.

РЕШЕНИЕ (SENTENÇA)

По завершении финальных слушаний процесс передается судье, и в течение 30 дней выносится решение. Если судья сочтет какой-либо пункт невыясненным, он может

назначить проведение новых слушаний. Решение должно быть обоснованным: судья критически анализирует доказательства, указывает извлеченные выводы и поясняет причины решения. Кроме того, должен рассмотреть все вопросы, вынесенные обеими сторонами на его оценку. При этом судья не вправе выносить решение по вопросам, которые сторонами не поднимались, а также устанавливать более тяжкое наказание, чем то, что было запрошено. На этом работа судьи заканчивается.

АПЕЛЛЯЦИЯ (RECURSO)

Если одна из строн не удовлетворена решением судьи, она может подать апелляцию в соответствующий трибунал в течение 30 дней со дня уведомления о решении. В ходатайстве должны быть сформулированы обоснования для изменения или отмены решения. При подаче апелляции необходимо оплатить судебную пошлину (taxa de justiça).

СТОИТ ЗНАТЬ, ЧТО...

· Ни одно судебное решение не может быть изменено правительством, парламентом или Президентом Республики - благодаря одному из важнейших столпов демократии - разделение власти.

· Если в связи с низким доходом любой из участников судебного процесса имел право на услуги государственного адвоката, то в случае подачи апелляции в трибунал вышестоящей инстанции это право сохраняется.

· Судебный процесс не может быть начат или продолжен:

- за истечением срока давности (prazo de prescriçao), предусмотренного законом:

* 15 лет с момента совершения преступления, караемого тюремным заключением, максимальный лимит которого составляет более 10 лет;

* 10 лет с момента совершения преступления, караемого тюремным заключением, максимальный лимит которого равен или превышает 5 лет, но не более 10 лет;

* 5 лет с момента совершения преступления, караемого тюремным заключением, максимальный лимит которого равен или превышает один год, но менее 5 лет;

* 2 года - в остальных случаях.

Срок давности преступления во время проходящего судебного процесса прерывается, когда кто-либо признан обвиняемым (arguido).

· Подача первоначального ходатайства или оспаривания подразумевает предварительную оплату судебной пошлины, которые рассчитываются в соответствии с суммой иска (valor da ação). Другой аспект, который следует иметь в виду - необходимость оплачивать конечные расходы по процессу (custas finais). Истца, даже если он выиграет процесс, могут обязать оплатить расходы, которые рассчитываются исходя из начальной суммы иска. К примеру, если по иску запрошена компенсация в размере 30 тыс. евро и истец выиграет процесс, но суд определит компенсацию в два раза меньше (15 тыс. евро), конечные расходы будут рассчитываться на основе первоначально запрошенных 30 тысяч.