Португалия: свидетельство о вакцинации действует только 9 месяцев

Вторник, 21 Декабрь 2021 Португалия Португалия Правовая защита соотечественников

Португалия: свидетельство о вакцинации действует только 9 месяцев

Сертификат о вакцинации против Covid будет действителен в течение девяти месяцев для поездок в пределах Европейского Союза.

Цель состоит в том, чтобы соглашения о поездках между странами-членами продолжали «координироваться, как того требует Европейский совет», - сигнализирует Брюссель.

Новые правила будут гарантировать португальцам и другим членам ЕС, что ограничения будут основываться на наилучших имеющихся научных данных и на объективных критериях.

В этом контексте Европейская комиссия также поясняет, что в дополнение к сертификату о вакцинации, имеющему срок действия девять месяцев, принимается трехмесячный льготный период для введения бустерных доз.

На данный момент выдано 807 млн сертификатов в 60 странах и территориях на пяти континентах, которые уже присоединились к системе.

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