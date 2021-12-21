Португалия: свидетельство о вакцинации действует только 9 месяцев

Цель состоит в том, чтобы соглашения о поездках между странами-членами продолжали «координироваться, как того требует Европейский совет», - сигнализирует Брюссель.

Новые правила будут гарантировать португальцам и другим членам ЕС, что ограничения будут основываться на наилучших имеющихся научных данных и на объективных критериях.

В этом контексте Европейская комиссия также поясняет, что в дополнение к сертификату о вакцинации, имеющему срок действия девять месяцев, принимается трехмесячный льготный период для введения бустерных доз.

На данный момент выдано 807 млн сертификатов в 60 странах и территориях на пяти континентах, которые уже присоединились к системе.