Португалия: TAP - одна из самых безопасных авиакомпаний в мире

Пятница, 06 Январь 2023 Португалия Португалия Правовая защита соотечественников

Португалия: TAP - одна из самых безопасных авиакомпаний в мире

Согласно данным, опубликованным Airlineratings.com, TAP является шестой самой безопасной авиакомпанией в мире.

Рейтинг возглавляют Qantas, Air New Zealand и Etihad Airways, за ними следуют Qatar Airways, Singapore Airlines, TAP Air Portugal, Emirates, Alaska Airlines, EVA Air, Virgin Australia/Atlantic, Cathay Pacific Airways, Hawaiian Airlines, SAS, United Airlines, Lufthansa/Swiss Group, Finnair, British Airways, KLM, American Airlines и Delta Air Lines.

По словам директора Airlineratings.com Джеффри Томаса, «эти авиакомпании выделяются в отрасли и находятся в авангарде безопасности, инноваций и запуска новых самолетов».

Он добавил, что анализируются «несчастные случаи за пять лет, серьезные происшествия за два года», а также проверки со стороны организаций, которые возглавляют сектор, и ассоциаций.

Также анализируются возраст флота, экспертный анализ обучения пилотов и протоколы Covid-19.

Джеффри Томас отмечает, однако, что «во всех авиакомпаниях каждый день случаются инциденты, но многие из них связаны с проблемами производства самолетов или двигателей, а не с эксплуатационными проблемами авиакомпании», считая, что «именно то, как экипаж справляется с этими инцидентами, отличает хорошую авиакомпанию от небезопасной авиакомпании».

Далее Томас заключает, что 20 самых безопасных авиакомпаний в 2023 году «всегда находятся в авангарде инноваций в области безопасности, повышая эффективности работы и запуска новых и более совершенных самолетов, таких как Airbus A350 и Boeing 787».

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