Португалия: товары первой необходимости снова подорожали

В тот день, когда парламент утвердил нулевой НДС на некоторые основные продукты питания, Deco сообщает, что цена корзины товаров первой необходимости немного выросла, почти до 227 евро, после двухнедельного падения.

За последнюю неделю корзина выросла на 99 центов (0,44%) и теперь стоит 226,98 евро, согласно отчетам, проведенным Португальской ассоциацией защиты прав потребителей (Deco).

Рыбные палочки, свежий хек, тунец и спагетти были одними из продуктов, которые выросли в цене больше всего.

По сравнению с прошлым годом (6 апреля 2022 г.) эта корзина стала дороже на 32,06 евро, увеличившись на 16,45%.

Только в этом году отслеживаемая Deco корзина, включающая 63 продукта, подорожала на 7,58 евро (3,45%).

Что касается конкретно прошлой недели , то есть в период с 29 марта по 5 апреля, больше всего подорожали рыбные палочки и свежий хек , увеличившись на 17% (плюс 90 центов и 1,22 евро соответственно).

Далее следуют тунец в оливковом масле (7%), тунец в растительном масле, злаки и спагетти (все 6%), лосось, свиные отбивные, рис (5%) и замороженный горох (с увеличением на 4%).

Чтобы преодолеть рост цен, Правительство подписало соглашение с представителями дистрибуции (APED) и агропродовольственного производства (CAP Farmers), которое позволит освободить от НДС корзину товаров первой необходимости.

Эта мера носит временный характер и должна действовать с 18 апреля по 31 октября.