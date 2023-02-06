Португалия: три экзамена для окончания школы

По сообщению правительства, модель завершения среднего образования претерпит изменения со следующего учебного года.

Все учащиеся будут оцениваться на португальском языке (даже если это не их родной язык). Кроме того, каждому студенту все равно придется сдать еще два экзамена по предметам по своему выбору.

В общей сложности каждый студент сдает три экзамена, чтобы завершить последний цикл обязательного образования в Португалии.

На пресс-конференции, посвященной доступу к высшему образованию и завершению среднего образования, министр образования Жуан Кошта заявил, что новая модель, в которой каждый учащийся будет оцениваться по португальскому языку и двум другим предметам, гарантирует «большую гибкость на пути, который выбирают ученики».

Новые меры были определены по согласованию с Министерством науки, технологий и высшего образования.

До пандемии Covid-19 учащиеся должны были сдавать четыре экзамена для завершения среднего образования, но этот метод изменился за последние три учебных года (и был продлен до 2023 года). Нынешняя модель декларировала, что только те, кто хотел получить высшее образование, были обязаны сдавать национальные экзамены.

Уменьшается значимость экзаменов в итоговой классификации: экзамены по каждой из дисциплин будут иметь вес 25% в итоговой классификации (а не 30%, как раньше).

Министр образования также добавил, что будет введено «относительное взвешивание предметов в итоговой классификации среднего образования»: предмет продолжительностью три года взвешивается трижды; двухгодичная дисциплина имеет двойной вес, а годовая - только один.

Таким образом, будет большая справедливость с точки зрения веса работы, выполненной студентами за три года.

До сих пор передовые меры касались исключительно доступа к полному среднему образованию. Но для тех, кто хочет продолжить обучение, тоже произошли изменения. Отныне для подтверждения поступления потребуется как минимум два экзамена.

Минимальный вес этого доказательства для расчета средней заявки составит 45%. На конференции в этот понедельник министр Эльвира Фортунато заявила, что пересмотр модели доступа к высшему образованию будет реализован в 2025 году, чтобы избежать нестабильности.