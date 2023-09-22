Португалия: у вас будет еще год, чтобы погасить ипотеку без комиссий

Данная мера распространяется только на контракты на приобретение собственного и постоянного жилья с плавающей ставкой.

Приостановление комиссии по амортизации кредита на покупку собственного и постоянного жилья, индексированного по переменной ставке Euribor, будет продлено еще на год, до 31 декабря 2024 года.

Об этом объявил 21 сентября министр финансов Фернанду Медина во время брифинга Совета министров.

«Было амортизировано более шести миллиардов евро договоров жилищного кредитования», - сообщил Фернандо Медина в обзоре меры, которая вступила в силу 26 ноября 2022 года и закончится в декабре 2023 года.

После этого 21 сентября Совет министров одобрил продление приостановки комиссии еще на год, до 31 декабря 2024 года.

Мера распространяется на кредиты на приобретение или строительство собственного и постоянного жилья с плавающей ставкой, без ограничения на непогашенный капитал, а амортизация может быть полной или частичной. Также следует отметить, что никаких налогов платить не нужно.

Из этой приостановки исключены жилищные кредиты с фиксированной ставкой, где комиссия составляет 2%, то есть 20 евро за каждую погашенную тысячу евро.