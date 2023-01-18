Португалия: уменьшите платеж по ипотеке, сократив расходы на страхование

Повышение процентных ставок в прошлом году вызвало невиданное ранее увеличение взносов по ипотечному кредиту за столь короткое время: 30-летний контракт со спредом 1,2% и индексацией к 12-месячной ставке Euribor, которая была пересмотрена ранее в этом месяце, увеличился на 199 евро на каждые 100 000 евро финансирования. Это рост на 64% всего за 12 месяцев.

В феврале волна повышения будет такой же подавляющей и на этот раз с еще большим влиянием, поскольку, согласно данным Банка Португалии, 54% ипотечных контрактов, индексированных по плавающей ставке, будут пересмотрены.

Эта новость известна не всем, особенно для тех, кто брал банковские кредиты в течение последних четырех лет с уже конкурентоспособными спредами (близкими к 1%) и на максимально разрешенный законом срок.

Ввиду этих условий с банками договариваться о снижении ипотечного платежа практически не приходится. Но существует еще один путь.

Хотя это и не требуется по закону, все банки требуют, чтобы вы оформляли страхование жизни для выдачи ипотечных кредитов. Таким образом, банки гарантируют, что они никогда не упустят сумму в случае смерти или инвалидности заемщика.

Согласно анализу предложения среди крупнейших банков на рынке, делается вывод, что банковские учреждения предоставляют бонус в размере от 20 до 60 базисных пунктов на спред контракта при заключении двух страховок со своим партнером. Это существенная скидка, особенно при большем объеме финансирования.

Однако весьма вероятно, что даже без этого бонуса к спреду вы в конечном итоге сэкономите деньги, решив подписаться на страховые полисы в организации, не входящей в банк.

Это происходит потому, что страховое предложение за пределами банков, которое представляет полисы с таким же покрытием, может устанавливать цены в два-три раза ниже, чем те, которые предлагают банки.

Согласно моделированию, полученному от крупных страховщиков (Costa Duarte, Asisa, Metlife и Real Vida), экономия может в некоторых случаях превышать 70%.

Пересмотр страховых полисов, связанных с ипотечными кредитами, сегодня является очень эффективным решением для снижения стоимости ипотечных платежей. Особенно для заемщиков старше 40 лет.

По мере старения людей стоимость страховки также увеличивается (несмотря на то, что она также снижается с уменьшением непогашенного остатка), и это приводит к увеличению расходов на полисы в семейном бюджете.

В любом случае, начните оптимизацию кредита с разговора в вашем банке. Возможно, вы даже сможете заменить страховку другой субсидией и получить сразу и конкурентоспособный спред и более низкие расходы на страхование.