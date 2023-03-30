Португалия: уровень безработицы отступает

После трех месяцев непрерывного роста уровень безработицы в Португалии в феврале упал до 6,8%. По сравнению с январем произошло падение на 0,2 процентных пункта (пп).

Во втором месяце года в стране насчитывалось 359 600 безработных (снижение на 2,3% по сравнению с предыдущим месяцем), свидетельствуют данные ежемесячных оценок занятости и безработицы за февраль, опубликованные Национальным институтом Статистика (INE).

Уровень занятости, в свою очередь, увеличился на 0,3 п.п. и составил 64%. Значение сопоставимо с 63,7%, зарегистрированными в январе, 63,6% в декабре, а также в ноябре и с 63,8%, рассчитанными в октябре. В феврале было трудоустроено 4 923,5 тыс. человек.

Что касается активного населения, то, по оценкам, в феврале по сравнению с предыдущим месяцем произошло увеличение на 17,6 тыс. человек (0,3%), а количество неактивного населения уменьшилось на 18,2 тыс. человек (0,7%).

В демографическом плане в феврале уровень безработицы был более проблематичным среди молодежи в возрасте от 16 до 24 лет (18,8%), по сравнению с уровнем безработицы среди взрослых (от 25 до 74 лет), который составил 5,9%.