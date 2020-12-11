Португалия: уровень детской бедности растет

Португалия, наряду с Италией и Грецией, является одной из стран, где существует более тесная взаимосвязь между детской бедностью и ограниченностью инвестиций в семейные пособия.

Об этом предупреждает ЮНИСЕФ ​​в отчете о влиянии пандемии Covid-19 на бедность в развитых странах.

Перед пандемией 19% португальских детей в возрасте до 18 лет находились за чертой бедности.

Аналитики признают, что в следующие пять лет ожидается увеличение этих цифр.

По данным Евростата, в развитых странах во время первой волны пандемии 90% финансовой поддержки было направлено компаниям, при этом суммы в период с февраля по конец июля достигли «исторического максимума» в 10,8 млрд долларов.

ЮНИСЕФ предупреждает о риске исключения детей из списка наиболее уязвимых групп, «что означает, что дети, находясь в более тяжелом положении, пострадают еще больше».

Кроме того, в отчете отмечается, что только треть стран ОЭСР и ЕС внедрила политику поддержки детей в ответ на пандемию.

По мнению ЮНИСЕФ, эти краткосрочные меры «совершенно неадекватны» в рамках предполагаемой продолжительности кризиса и долгосрочных рисков детской бедности. ЮНИСЕФ рекомендует увеличить расходы на социальную защиту детей, потому что «со временем возрастет потребность в более интенсивных социальных вмешательствах».