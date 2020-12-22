Португалия: вакцинация против Covid-19 начнется 27 декабря

Вторник, 22 Декабрь 2020 Португалия Португалия Правовая защита соотечественников

Португалия: вакцинация против Covid-19 начнется 27 декабря

Об этом сообщил премьер-министр страны Антониу Кошта.

Первые вакцины будут вводить медицинским работникам, непосредственно занимающимся лечением пациентов с новым коронавирусом.

«Сегодня день большой радости и надежды для Европы и для всех европейцев», - добавил глава правительства.

Напомним, что вакцина против Covid-19 от консорциума BioNTech / Pfizer получила «зеленый свет» от Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) .

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен «чрезвычайно горда» тем, что первая вакцина от Covid-19, одобренная в Европейском союзе, «является настоящим продуктом европейских инноваций».

Компания BioNTech базируется в Германии и на протяжении многих лет пользуется поддержкой европейских фондов.

Антониу Кошта подчеркнул, что это «​​большая радость и надежда для Европы и для всех европейцев: вакцина, одобренная EMA, будет бороться с распространением нового коронавируса на европейском пространстве». Тем не менее, подчеркнул он, «мы должны продолжать проявлять всю необходимую осторожность».

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