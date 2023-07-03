Португалия: вступает в силу временное повышение пенсий на 3,57 процента

Понедельник, 03 Июль 2023 Португалия Португалия Правовая защита соотечественников

Португалия: вступает в силу временное повышение пенсий на 3,57 процента

Промежуточное повышение пенсий на 3,57%, объявленное правительством в апреле, вступило в силу 1 июля.

Пенсионеры получат минимальное обновление в размере около 10 евро, в зависимости от размера пенсии.

Новое обновление, следующее за повышением, примененным в январе, охватывает пенсии по инвалидности и по старости в рамках Общей системы социального обеспечения и Конвергентной системы социальной защиты, назначенные до 1 января 2023 года.

Согласно постановлению, опубликованному в Diário da República, для пенсий, сумма которых равна или больше 291,48 евро и меньше или равна 960,86 евро, прибавка не может быть меньше 9,93 евро.

Что касается пенсий, превышающих 960,86 евро и равных или меньших 2882,58 евро, то минимальная надбавка составляет 34,30 евро.

В свою очередь, пенсии выше 2882,58 евро и до 5765,16 евро будут иметь надбавку, которая не может быть меньше 102,91 евро.

Постановление также обновляет минимальные размеры пенсий по инвалидности и по старости, которые теперь составляют 301,41 евро для пенсионеров общего режима со страховым стажем менее 15 лет.

Минимальные значения пенсий Caixa Geral de Aposentação (CGA) также обновляются в зависимости от стажа работы и составляют 281,68 евро для тех, кто проработал в государственном управлении от 5 до 12 лет.

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