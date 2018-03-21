Португалия: заснят - не значит защищен

Но это не значит, что вы находитесь в безопасности. Зачастую система видеонаблюдения дает гражданам ложную уверенность в том, что они защищены.

От Лондона или Манчестера до Амадоры или Лиссабона - функционирует ли видеонаблюдение как инструмент в области предупреждения преступности или он служит для анализа уже совершенных преступлений? К примеру, в Португалии сегодня установлено более 80 тысяч камер, а в 2008 году в Великобритании их было уже 3,2 миллиона (только в одном Лондоне - миллион). Возникает вопрос: как с таким количеством видеокамер в Великобритании удалось совершить террористические атаки в Манчестере или на лондонских мостах? А в Португалии? Амадора - город с наибольшим количеством видеокамер в стране, но это не помешало убийству таксиста в мае прошлого года. Как такое возможно?

ВИДЕОПРОФИЛАКТИКА И ВИДЕОЗАЩИТА

Как уже говорилось, в Португалии сегодня действует более 80 тысяч легальных систем видеонаблюдения, и в последние годы наблюдается огромный рост числа запросов на их установку или обновление, особенно после 2013 года, когда законодательство обязало устанавливать видеокамеры в банках, аптеках, ночных клубах, ювелирных магазинах, торговых центрах, на АЗС и в других местах. И это стало не так накладно.

«Примерно десять лет назад установка пяти- или шестикамерной системы стоила около 5 тыс. евро, сегодня такая система обойдется в тысячу евро», - говорит глава Португальской ассоциации безопасности (Apsei) Карлуш Диаш.

Снижение цен и предписания закона увеличили количество запросов на установку систем и, соответственно, разрешений со стороны Национальной комиссии по защите личных данных (CNPD), которые перед этим необходимо получить. К примеру, если в 2004 году было подано 655 запросов и 630 разрешений по ним, то только в октябре 2016 года ежедневно выдавались разрешения на установку, в среднем, 32 новых систем видеонаблюдения.

И количество разрешений продолжает увеличиваться. «Закон о видеонаблюдении будет изменен, поскольку правительство намерено расширить доступ сил безопасности к этому средству предупреждения и расследования преступлений», - заявила заместитель госсекретаря и министра внутренних дел Изабель Онето на инаугурации системы из 103 видеокамер в Амадоре, бюджет которой составил более миллиона евро.

Различные исследования, проведенные во всем мире, показали, что установка видеокамер снижала уровень преступности на 4%, в основном, на автостоянках. Зачастую эффект был минимальным или несуществующим.

Но уже через четыре дня стало ясно, что видеопрофилактика может быть «сдержана» природой. Несмотря на установку видеокамеры на проблемной площади, она была покрыта листьями соседних деревьев, из-за чего было трудно увидеть, когда был убит таксист. Полицию вызвали сами жители.

Ранее командующий PSP Амадоры Луиш Пебре заявил: «Мы намерены охватить видеокамерами как механизмом предотвращения наиболее важные точки города, но если преступление происходит, например, в учреждении, полученные изображения могут помочь в расследовании». В свою очередь, Луиш Фаринья, национальный директор PSP, утверждает, что «видеозащита - гораздо больше, чем просто система видеоанализа после совершения преступления».

ДЛЯ ПРЕСТУПНИКОВ КАМЕРЫ - НЕ ПОМЕХА

Советник муниципалитета Амадоры Франсишку душ Сантуш указывает, что системы видеонаблюдения могут «создавать чувство безопасности среди населения - как у местных жителей и коммерсантов, так и у гостей района, но они не будут препятствовать практике незаконных действий». И эти слова подверждаются на практике. Так, в мае 2014 года была запущена 27-камерная система в Байрру Алту. Как отмечает представитель Ассоциации местных жителей Луиш Пайзана, «в то время существовала перспектива того, что людям будет спокойнее, поскольку камеры будут служить элементом сдерживания», но этого не произошло.

Согласно PSP, «общие показатели преступности в Байрру Алту в 2014 году выросли по сравнению с 2013 годом. «Повседневная» преступность осталась на прежнем уровне, но благодаря действию камер видеонаблюдения было выявлено больше преступлений, из-за чего статистические показатели преступности подскочили. Вместе с тем, имела место другая предсказуемая ситуация: мелкая преступность, которая существовала в Bairro Alto, переместилась в неохраняемые районы, такие как Cais do Sodré и Alto de Santa Catarina.

ПРАВОВАЯ СТОРОНА ВОПРОСА

Вопрос о видеонаблюдении в Португалии вновь стал активно обсуждаться после того, как СNPD 26 сентября с.г. заявила, что полиция по охране общественного порядка (PSP) в течение четырех лет (с 2013 по 2016 годы) использовала систему видеонаблюдения из 17 камер в центре города Коимбра незаконно.

Однако Национальное управление PSP аргументировало, что «полиция действовала в строгом соответствии с законом, который регулирует использование видеокамер службами безопасности в общественных местах». В свою очередь, CNPD считает, что закон был нарушен. Дело в том, что установка систем видеонаблюдения подлежит санкционированию членом правительства, ответственного за силы безопасности - в данном случае министром внутренних дел - которому должно предшествовать положительное мнение CNPD. Видеокамеры в Коимбре были установлены в 2010 году и разрешение на функционирование системы закончилось в 2012 году.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Первый шаг в видеонаблюдении в Португалии был сделан в 1989 году, когда концессионеры казино и игровых залов смогли устанавливать оборудование для наблюдения. В марте 2004 года Совет министров постановил, что «установка видеонаблюдения в казино производится полностью за государственный счет», поскольку речь идет о «привилегированной системе контроля и доказательства возможных нарушений».

В 1998/99 годах установить видеонаблюдение за городскими преступлениями и граффити хотели власти Кашкайша. Тогда более 180 человек были задержаны за юношеский вандализм, что больше всего способствовало росту «чувства незащищенности» среди населения. Но CNPD не дала зеленый свет этому предложению, сославшись на то, что уровень преступности увеличился всего на 0,3%.

В 2000 году появилась идея устанавливать камеры внутри и снаружи школ, которые признаны находящимися под угрозой риска или в проблемных зонах. Однако в 2004 году CNPD наложила запрет на использование системы на примере детского сада, где «снятие изображений электронными средствами незаконно повлияло на права соответствующих работников и неприкосновенность частной жизни детей».

Тема видеонаблюдения в школах вновь стала на повестку дня в 2007 году по указанию министра образования, поскольку в докладе PSP за предыдущий год было указано, что «преступность в португальских школах увеличилась на 15%», в результате чего были произведены 46 задержаний, «в основном за грабеж, незаконный оборот наркотиков, нападения и кражи». Система cтоимостью в 24 млн евро вступила в строй в 2010 году. Пять лет спустя министерство образования и науки велело школам отключить видеонаблюдение. «В настоящее время мы не можем предоставлять такие услуги», - говорилось в циркуляре ведомства, в котором также указывалось на «увеличение числа ошибок» и «ложных тревог».

Закон 1/2005 от 10 января 2005 г. определил правила общественного видеонаблюдения силами безопасности с целью «предотвращения практики преступности в местах, где существует определенный риск ее возникновения». Установка камер санкционирована правительством, но ей должно предшествовать мнение CNPD. «В случае отрицательного мнения CNPD разрешение не может быть предоставлено», - говорится в законе, при этом также запрещено использование видеокамер, когда запись изображений и звуков охватывает интерьер дома или жилого здания, за исключением если есть «согласие владельцев, арендаторов или судебное разрешение».

В 2012 году закон изменился, и установка камер в общественных местах стала зависеть «от члена правительства, который контролирует запрашивающие силы безопасности или службы», а CNPD только «выносит рекомендации».

В рамках криминальной политики на 2015-17 годы был подписан Национальный план видеонаблюдения для сил безопасности, и местные органы составили список общественных мест, которые, в соответствии с их характеристиками, требуют установки систем видеонаблюдения. Это было разрешено только в Лиссабоне (Байрру Алту), но интерес проявили в Амадоре, Кашкайше, Коимбре, Эштремоше, Фатиме, Гуарде, Гимарайшу, Лейрии, Обидушу, Портимау, Понте-де-Лиме, Порту, Сетубале, Томаре и Виана-ду-Каштелу.