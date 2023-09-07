Расходы семей на аптеки заметно выросли за двадцать лет

Согласно анализу, проведенному исследователями Эдуардо Коштой и Педро Пита Баррозо в рамках Обзора по расходам на здравоохранение, прямые платежи португальских семей за товары и услуги здравоохранения, доступные в аптеках (которые составляют около 25% прямых платежей от семей, находящихся в здравоохранении), выросла с 903 млн евро в 2000 году до 1,419 млрд евро в 2020 году.

Экономисты также отмечают, что такая эволюция происходит даже при наличии тенденции снижения цен на лекарства, отпускаемые во внебольничных аптеках, «заметной после 2011 года».

Во время финансового кризиса произошло значительное сокращение возмещения расходов на лекарства SNS: с максимального уровня в 71,9%, зафиксированного в 2010 году, до 62,5% в 2014 году.

С тех пор, отмечают они, «средний уровень возмещения никогда не возвращался к историческому уровню».

Было установлено, что рост потребления способствовал увеличению затрат на лекарства на 37%. И наоборот, снижение цен, наблюдавшееся в этот период, способствовало снижению сборов на 16%.

Исследователи заключают, что «рост потребления лекарств является основным фактором, определяющим увеличение расходов на лекарства».