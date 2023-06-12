С Днём России!

Уважаемые соотечественники!

Сегодня мы отмечаем День России. Этот праздник символизирует не только точку отсчета современной российской государственности, но и тысячелетний исторический путь, наполненный достижениями и победами наших предков. Нам же, их потомкам, надлежит сохранить и преумножить то богатейшее духовное и культурное наследие, которое они нам оставили.

Сбережение и передача детям и внукам наших ценностей и традиций, развитие русского языка и культуры, продвижение правды о России – это и задачи соотечественников, проживающих за рубежом.

Со своей стороны, в русле новой Концепции внешней политики Российской Федерации будем оказывать всяческое содействие тем, кто конструктивно настроен по отношению к Родине, поддерживает стремление нашего демократического многонационального государства к укреплению его непреложного международного авторитета.

Примите мои поздравления по случаю Дня России. Желаю вам крепкого здоровья, процветания и благополучия!