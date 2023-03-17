В Португалии стоимость рабочей силы выросла на 1,1 процента

Пятница, 17 Март 2023 Португалия Португалия Правовая защита соотечественников

В Португалии стоимость рабочей силы выросла на 1,1 процента

Это в пять раз меньше, чем в остальном Евросоюзе.

Затраты на рабочую силу выросли в четвертом квартале 2022 года на 5,7% в зоне евро и на 5,8% в Европейском союзе (ЕС).

При этом Португалия зарегистрировала самый низкий рост (1,1%) среди государств ЕС по сравнению с тем же периодом.

Евростат опубликовал эти данные 17 марта.

Согласно данным Европейской статистической службы, в период с октября по декабрь 2022 года составляющая заработной платы увеличилась в Еврозоне на 5,1% и в ЕС на 5,4% по сравнению с тем же кварталом 2021 года.

С другой стороны, расходы, не связанные с заработной платой, выросли на 7,7% и 7,2% соответственно.

Португалия (1,1%), Мальта (2,8%) и Люксембург (3,0%) были государствами-членами, где затраты на оплату труда в час выросли меньше всего, в отличие от Болгарии (16,5%), Литвы (15,7%) и Венгрии (14,9%).

Евростат также указывает, что четыре других страны ЕС зафиксировали годовой рост показателя более чем на 10%: Румыния (11,2%), Словения (10,8%), Польша (10,2%) и Эстония (10,1%).

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