10-летняя испанка умерла в больнице после теста на аллергию

Окончательно причина смерти будет установлена после вскрытия, но врачи уверены, что проведение проб и остановка сердца девочки не связаны между собой. В центре заверяют, что речь не идёт о врачебной ошибке, и полагают, что это мог быть один из редких медицинских случаев.

В медучреждении сообщили, что инцидент произошёл в прошлый вторник. Ребёнок почувствовал недомогание уже после того, как сдал анализы. По информации валенсийских СМИ, девочка собиралась уходить из больницы, но, выйдя из туалета, пожаловалась матери на головную боль и внезапно упала. Врачи на протяжении двух часов пытались её реанимировать, но их усилия оказались тщетны, пишет noticia.ru.