11% испанцев опаздывают на рейсы из-за duty free

К тому же, опрос портала eDreams показал, что 11% испанских путешественников хотя бы раз в жизни опаздывали на свой рейс, задержавшись в duty free перед посадкой.

Испания занимает 6 место в рейтинге из 8 европейских стран, жители которых предпочитают делать покупки в аэропорту, уступая по этому показателю Франции (70%), Италии (67%), Португалии (65%), Германии (62%) и Швеции (61%).

Опрос, в котором приняли участие 13 тысяч пользователей, также продемонстрировал, что мужчины лучшего мнения о duty free, чем женщины.

Беспошлинной торговле отдают предпочтение 65% мужчин и 54% женщин. 22% женщин считают, что более выгодные цены можно найти в интернет-магазинах, а 17% – в обычных магазинах, пишет noticia.ru.

Отмечается также, что среди покупателей в duty free больше людей в возрасте от 51 до 65 лет, которые уверены, что в беспошлинных магазинах всегда можно найти интересные предложения. Люди в возрасте 18-35 лет чаще делают покупки в обычных магазинах или онлайн.