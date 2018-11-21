11-летний мальчик сдал самый сложный тест по математике

Как сообщает издание The Japan Times, он стал самым юным учеником, способным решить все задания.

Прошлый рекорд принадлежал 13-летнему школьнику.

Хирото Такахаси (Hiroto Takahashi) живет в Токио и учится в пятом классе. Он заинтересовался математикой еще в три года, когда увлекся 3D-пазлами.

В пять лет он начал готовиться к сдаче всех этапов национального теста по математике. В семь лет Такахаси сдал тест третьего уровня, предназначенный для учеников 11-го класса, а на следующий год — тест второго уровня, который дают ученикам выпускного 12-го класса. В обоих случаях он оказался самым юным участником тестирования, который смог его пройти.

«Я бы хотел стать математиком, выдвинуть новые гипотезы и доказать новые теоремы», — рассказал журналистам мальчик.

Всего тест под названием «Сугаку кэнтэй» состоит из 14 этапов. 14-й уровень предназначен для дошкольников: для его успешного прохождения детям нужно различать цифры и геометрические фигуры. Первый уровень предназначен для студентов колледжей и университетов. В нем студенты должны продемонстрировать понимание основных математических алгоритмов и функций нескольких переменных.

Только 9,4 процента участников тестирования первого уровня в этом октябре смогли успешно сдать экзамен.