11 мигрантов высланы из Италии за участие в бунте

Вторник, 21 Август 2018 Италия Италия Популярные материалы

11 мигрантов высланы из Италии за участие в бунте

Страну покинули восемь граждан Туниса и трое граждан Марокко.

Полиция Турина выслала из Италии 11 мигрантов за участие в бунте против властей на территории Центра репатриации, сообщает Il Messaggero во вторник, 21 августа.

По решению правоохранительных органов страну покинули восемь граждан Туниса и трое граждан Марокко, пишет regnum.ru.

Расследование инцидента в Центре репатриации, который произошел в начале августа 2018 года, продолжается, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов просматривают записи с камер видеонаблюдения.

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