15 из 100 рабочих мест в Испании созданы в строительстве

Во втором квартале 2018 года страна достигла рекордных показателей по созданию рабочих мест.

По данным Национального статистического института в период с апреля по июнь уровень занятости в Испании вырос на 2,5% по сравнению с первым кварталом года и превысил 19,3 млн человек.

За последние 12 месяцев по всей стране в общей сложности было создано 530 800 рабочих мест, при этом более половины из них – в сфере услуг. Значительная доля также приходится на сектор строительства, где появилось 81,6 тысяч рабочих мест, что составляет 15,4% от общего количества. Во втором квартале текущего года в строительстве было занято 63,4 тысячи новых работников. Сократилось и число безработных в этой области. Их стало меньше на 31,5 тысяч человек. Более значительное снижение наблюдалось лишь в сфере услуг – 181,1 тысяч, пишет noticia.ru.

Статистика также говорит о том, что наибольший рост занятости по сравнению с прошлым годом был зафиксирован в Каталонии (89,9 тысяч), Мадридском сообществе (85,2 тысяч) и Валенсийском сообществе (84,9 тысяч). В Астурии число трудоустроенных жителей, напротив, сократилось за последний год на 6,7 тысяч. В процентном выражении самый заметный рост наблюдался на Канарских островах (7%), в Валенсии (4,3%) и Кастилии-Ла-Манче (3,7%). В Астурии сокращение составило 1,7%.