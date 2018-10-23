15% жилья в Испании покупают иностранцы

Вторник, 23 Октябрь 2018 Испания Испания Испания Популярные материалы Недвижимость

15% жилья в Испании покупают иностранцы

На иностранцев приходится 15% от общего числа сделок купли-продажи жилой недвижимости в Испании.

Такие данные были представлены на Дне недвижимости Inmointer, организатором которого выступает агентство Fiabci Spain.

Наибольшей популярностью среди иностранцев пользуются Балеарские и Канарские острова, Каталония, Валенсийское и Мадридское сообщества. Они лидируют как по количеству сделок, так и по их общей сумме, пишет noticia.ru.

В Мадриде доля иностранцев на рынке недвижимости составляет 6%, при этом лидируют латиноамериканцы, китайцы и скандинавы. В Fiabci Spain объясняют иностранный спрос в испанской столице тем, что она «обладает завидным уровнем благополучия по сравнению с другими городами».

Кроме того, эксперты отмечают, что как иностранцы, так и жители страны, рассматривают Испанию как страну, где можно заключить выгодную сделку, а также получить доступ к хорошим условиям финансирования.

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