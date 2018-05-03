18-летняя регбистка из Италии погибла во время матча
18-летняя спортсменка из Италии Ребекка Бралья погибла в результате неудачного падения во время матча по регби.
Об этом сообщает официальный сайт Федерации регби страны.
Бралья неудачно упала и ударилась головой. Спортсменку сразу же доставили в больницу города Чезена, где провели операцию. Тем не менее, жизнь девушки спасти не удалось, пишет gazeta.ru.
В связи с этим, перед всеми матчами по регби в Италии в предстоящие выходные будет объявлена минута молчания.
Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!