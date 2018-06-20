180-килограммовая девушка похудела втрое

Мать двоих детей призналась, что раньше употребляла в среднем по восемь тысяч калорий в день и весила почти 182 килограмма. В ее ежедневном рационе были как минимум два бокала алкоголя, четыре бутерброда с беконом и два литра газировки.

Из-за лишнего веса у 38-летней британки развился диабет и необходимость постоянно принимать обезболивающие.

Она решилась на похудение, когда умер ее 61-летний отец. Причиной смерти стал рак, который, по мнению Доусон, был вызван ожирением. Женщина испугалась, что ее маниакальное желание постоянно что-то есть также может привести к смерти.

Женщина на протяжении нескольких лет придерживалась строгой диеты, употребляя в сутки не более 1800 калорий. Сейчас она весит 67 килограммов и уже избавилась от излишков кожи с помощью пластической операции.