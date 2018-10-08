20 человек погибли в ДТП со свадебным лимузином в США

Понедельник, 08 Октябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

20 человек погибли в ДТП со свадебным лимузином в США

По крайней мере 20 человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия около американского города Скохари.

Авария произошла днем в субботу, 6 октября, на пересечении двух дорог. Спускавшийся с горки на большой скорости свадебный лимузин после столкновения вылетел на расположенную рядом парковку, где находились десятки людей.

Сотрудники Национального управления по безопасности на транспорте США направились на место происшествия для расследования причин произошедшего. Раненых доставили вертолетом в больницу медицинского центра Олбани.

5 октября в Тверской области при столкновении рейсового автобуса с маршрутным такси погибли 13 человек. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности гибель людей.

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