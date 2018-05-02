200 нелегалов погибли в 2018 году на пути в Испанию

Среда, 02 Май 2018 Испания Испания Популярные материалы

200 нелегалов погибли в 2018 году на пути в Испанию

В Средиземном море с начала года погибло или пропало без вести почти шесть сотен нелегальных иммигрантов, плывших в Европу в поисках лучшей жизни.

198 из них направлялись в Испанию.

По данным проекта Missing Migrants Международной организации по миграции, показатели текущего года в четыре раза превышают число погибших за аналогичный период 2017 года, когда было зарегистрировано менее 60 смертей. За весь прошлый год в попытке пересечь испанскую границу по морю утонуло 224 нелегала, пишет noticia.ru.

В то время как число погибших нелегальных иммигрантов, направлявшихся в Испанию, выросло на 247%, общее число смертей среди нелегалов, двигавшихся в Европу, сократилось почти вдвое. Если за первые четыре месяца 2017 года было зарегистрировано 1115 летальных исходов на европейском направлении, то в этом году МОМ сообщает о 598 случаях.

Кроме того, по данным организации, в 2018 году в два раза сократилось число иммигрантов и беженцев, которые сумели добраться до европейского континента. По состоянию на 25 апреля их число приблизилось к 21 тысяче человек, в то время как в прошлом году южных берегов Евросоюза достигло почти 46 тысяч, 4 тысячи из которых прибыли в Испанию.

В испанском МВД, в свою очередь сообщают о том, что за первые 3,5 месяца текущего года к берегам Испании прибыло 166 судов с 3556 нелегальными иммигрантами, что на 18% больше по сравнению с прошлогодними данными.

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