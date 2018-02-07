200 тысяч песен Италии стали бесплатными

Все они доступны бесплатно. В каталоге собраны песни 1900-2000 годов. Они разделены географически (в зависимости от региона происхождения), хронологически и по темам, сообщает euromag.ru.

Пользователи могут найти фольклорные композиции из разных регионов страны, саундтреки итальянских фильмов или познакомиться с политическими песнями первой половины столетия.

Есть даже специальные сборники итальянских каверов на иностранные песни и итальянские оригиналы хитов, которые «выстрелили», когда их перепели иностранные исполнители.