200 тысяч песен Италии стали бесплатными
Министерство Культуры Италии создало сайт Canzone, куда выложило 200 тысяч самых известных итальянских композиций.
Все они доступны бесплатно. В каталоге собраны песни 1900-2000 годов. Они разделены географически (в зависимости от региона происхождения), хронологически и по темам, сообщает euromag.ru.
Пользователи могут найти фольклорные композиции из разных регионов страны, саундтреки итальянских фильмов или познакомиться с политическими песнями первой половины столетия.
Есть даже специальные сборники итальянских каверов на иностранные песни и итальянские оригиналы хитов, которые «выстрелили», когда их перепели иностранные исполнители.