200 тысяч песен Италии стали бесплатными

Среда, 07 Февраль 2018 Италия Италия Популярные материалы

200 тысяч песен Италии стали бесплатными

Министерство Культуры Италии создало сайт Canzone, куда выложило 200 тысяч самых известных итальянских композиций.

Все они доступны бесплатно. В каталоге собраны песни 1900-2000 годов. Они разделены географически (в зависимости от региона происхождения), хронологически и по темам, сообщает euromag.ru.

Пользователи могут найти фольклорные композиции из разных регионов страны, саундтреки итальянских фильмов или познакомиться с политическими песнями первой половины столетия.

Есть даже специальные сборники итальянских каверов на иностранные песни и итальянские оригиналы хитов, которые «выстрелили», когда их перепели иностранные исполнители.

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